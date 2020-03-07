شكرا لقرائتكم خبر عن الفواكه والشيكولاته تتصدر قائمة أعلى الصادرات المصرية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن هناك 20 سلعة غذائية من الصادرات غير البترولية تصدرت الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر يناير من العام الحالي 2020 ، موضحا أن الحمضيات الطازجة والمجففة، ثم الفواكة الطازجة، والخضر المجمدة، والشكولاتة كانت أبرز السلع.

وأضاف جابر خلال موقع الهيئة، أن السلع الغذائية التي تليهم في قائمة أهم الصادرات المصرية خلال يناير هى البصل والثوم، دقيق القمح، زيت فول الصويا، والجبن، ثم البطاطس الطازجة والمبردة، ثم الخضر المحضرة، والتمر والتين والاناناس، والفواكه والاثمار القشرية، وسكر القصب، والنباتات وأجزاؤها، ثم الخمائر، والبقول القرنية اليابسة، والمخبوزات.

كما أشار إلى أن هناك عدد من السلع جاءت في نهاية القائمة ومنها الخضر والفواكة والأثمار القشرية المحفوظة، والخضر الطازجة، والتبغ.

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وعلق مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعضو الشعبة العامة للمصدرين، أن صادرات مصر من البرتقال والعنب لا تزال متوقفة إلى الصين نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا ، لافتا إلى ضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة لكى يستمر دور مصر الرائد في تصدير الموالح والحمضيات ، وعدم الوقوف على دولة معينة للتصدير وأن يكون هناك أسواق بديلة في حالة الأزمات .

وأضاف النجارى، أن الجانب الصينى طالب تأجيل كل الشحنات المصدرة إليها، نتيجة إغلاق المطاعم والمحلات التجارية والنوادى، وتصدر مصر نحو 217 ألف طن من البرتقال سنويًا إلى الصين، وآلاف الأطنان من العنب أيضًا.

وأوضح، أن مصر تحتاج إلى وحدة لإدارة أزمات التصدير تشارك فيها وزارات التجارة والخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة، لوضع خطط أسواق بديلة للأسواق التى توقفت عن التصدير اليها، وفقًا للظروف القهرية التى تتعرض لها أى دولة مثل الصين.