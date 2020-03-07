شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يكشف تفاصيل محاور الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه جاري تطوير ورفع كفاءة طريق العين السخنة القديم بطول 17 كيلو الرابط بين الطريق الدائري فى نقطة التقائه بطريق السخنة الجديد، حتي الدائري الأوسطي وهو الطريق الداعم لمناطق التجمع الثالث والمنطقة الصناعية وسكن مصر ودار مصر بإجمالي 40 ألف وحدة سكنية.

وأضاف المهندس جمال طلعت، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه جارى تطوير ورفع كفاءة طريق التسعين الجنوبي وامتداده حتي تقاطعه مع الدائرى الأوسطي بطول 5 كيلو وطريق التسعين الشمالي وربطة علي طريق السويس بطول 7 كيلو متر.

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وأوضح أنه جارى تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة ) بمشروع "JANNA"للإسكان الفاخر بنسبة إنجاز 85%، وجارٍ تنفيذ 17304وحدات (721 عمارة) بمشروع"سكن مصر"، بنسبة إنجاز 75%، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تبلغ تكلُفة المشروعات السكنية بالمدينة حوالي 9 مليارات جنيه.

وأضاف طلعت ، تم خلال 2019 افتتاح أول جامعة حكومية بالمدينة (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية)، وإنشاء منظومة نقل داخلى للربط بين التجمعات بالمدينة، وافتتاح مدرستين جديدتين ضمن مجموعة مدارس النيل الدولية، وجارٍ تنفيذ مقر إدارى مجمع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك فى ضوء تنفيذ القرار الوزارى بتفعيل التقسيم الإدارى للتجمعات الخمسة، وإنشاء مقر إدارى لكل تجمع لخدمة المواطنين، كما تم إنهاء الخطة المالية المعتمدة بقيمة (11 مليار) خلال 2019.

وأكد أنه تم وجارً الانتهاء من تطوير بعض المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث شملت الأعمال (ضبط اليوتيرنات وتعديلها ) بمحوري التسعين الشمالى والجنوبى، وتطوير 9 محاور عرضية، والانتهاء من تطوير المحاور الداخلية بالتجمع الخامس، حيث شملت الأعمال توسعة ورفع كفاءة تلك المحاور، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة الأحياء بالتجمعين الأول والخامس، كما تم وجارٍ تطوير عدة ميادين وجزر بالمدينة.