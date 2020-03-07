شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بالبورصة المصرية بنسبة 7.7% بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا والتي أدت لهبوط البورصات العالمية، وتصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 7.7%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 5.5%، تلاه قطاعى العقارات والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.4%، ثم قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية ومواد البناء والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.3%، 4.2%، 4.1%، 4%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.4%، تلاه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.3%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.8%، ثم قطاعى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والبنوك بنسبة 2.6%، ثم قطاعى الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات التعليمية بنسبة 2.4%.

خالف مؤشر بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بسبب هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وصعد بنسبة نمو 7.44% ليغلق عند مستوى 638.37 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 12347.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.01% عند مستوى 1172.87 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 1266.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.22% مغلقًا عند مستوى 14134.66 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 22.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 644.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.4% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 366.2 مليار جنيه إلى 349.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.6 مليار جنيه إلى 196.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%.