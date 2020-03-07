شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بالبورصة المصرية بنسبة 7.7% بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا والتي أدت لهبوط البورصات العالمية، وتصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 7.7%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 5.5%، تلاه قطاعى العقارات والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.4%، ثم قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية ومواد البناء والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.3%، 4.2%، 4.1%، 4%، على التوالي.
كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.4%، تلاه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.3%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.8%، ثم قطاعى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والبنوك بنسبة 2.6%، ثم قطاعى الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات التعليمية بنسبة 2.4%.
خالف مؤشر بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بسبب هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وصعد بنسبة نمو 7.44% ليغلق عند مستوى 638.37 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 12347.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.01% عند مستوى 1172.87 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 1266.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.22% مغلقًا عند مستوى 14134.66 نقطة.
تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 22.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 644.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.4% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 366.2 مليار جنيه إلى 349.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.6 مليار جنيه إلى 196.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بالبورصة المصرية بنسبة 7.7% بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.