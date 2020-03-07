شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين: سعر الغاز الحالى يهدد استمرار نشاط مصانع الحديد والأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء السقطى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن استمرار توريد الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بأسعاره الحالية يهدد استمرار نشاط مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والسيراميك، وقد يؤدى لإغلاقها، بسبب خروجها من المنافسة مع نظيرتها العالمية نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، موضحا أن الطاقة والممثلة فى الغاز تمثل 40% من تكاليف إنتاج تلك المصانع، ومن ثم فأن استمرارها بتلك الأسعار يؤثر سلباً على نشاطها.

كما أكد "السقطى"، لـ"الخليج 365"، أن اتحاد المستثمرين سيعرض على رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، حال موافقته على الطلب المقدم من الاتحاد للقاء، تخفيض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، وتوريدها بالأسعار العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع نظيرتها العالمية، منوها إلى التأثير السلبى على المصانع كثيفة الاستهلاك من سعر الغاز، والذى أدى لتحقيقها خسائر ضخمة خلال الفترة الماضية.

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وكان اتحاد المستثمرين قد التقى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والتى أكدت أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية الأمر الذى ييسر الإجراءات على المستثمرين فى أماكن تواجدهم دون الحاجة الى الذهاب الى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على الاستفادة من خبرة رجال الصناعة أعضاء الاتحاد فى تشغيل وتسويق المجمعات الصناعية التى تطرحها الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حالياً وبناء على توجيه من رئيس الوزراء بإعداد دليل لتسهيل حصول المصانع على التراخيص الصناعية محدد بالقطاعات مع تفعيل مبدأ اللامركزية فى استصدار الرخص فى إطار الربط بين فروع هيئة التنمية الصناعية ومقرها الرئيسى بالقاهرة.