«الحبتور للسيارات» تؤسس التنقل المستدام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



خلال مواصلة جهودها لدعم رؤية الإمارات 2021، عرضت شركة الحبتور للسيارات بصفتها الموزع الحصري لشركة «ميتسوبيشي موتورز» في الإمارات، على المنصة الخضراء سيارة «أوتلاندر PHEV» المتطورة، كدليل على مدى تطورها وهندستها المتفوقة والابتكارات التقنية المتقدمة فيها، وليحظى زوار صالة العرض والمنصة بفرصة للتعرف أكثر إلى أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات «PHEV» مبيعاً في العالم.

تم إطلاق سيارة أوتلاندر (PHEV)، لتكون أحد الحلول الفورية التي تدعم جهود الدولة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، من دون الحاجة للقيام بأي تغيرات في البنية التحتية، وتتميز سيارة ال«SUV» الهجينة بقدرتها على تحقيق معدل صفر في استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء القيادة على الوضع الكهربائي. من جهة اخرى، أعلنت الحبتور للسيارات للراغبين في شراء سيارة ميتسوبيشي جديدة، عن صفقة توفير خاصة. حيث سيكون بإمكانهم الحصول على SUV جديدة بدفعات مخفضة، إضافة إلى مجموعة من المزايا والتسهيلات المجانية التي تضيف قيمة أكبر إلى سياراتهم الجديدة. والجزء الأفضل هو إمكانية البدء في تسديد الدفعات الشهرية بعد 3 أشهر من تاريخ الشراء.

يسري العرض على كافة طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات، مثل: سيارة «مونتير» و«سبورت»، و«باجيرو»، سيارة ال«ASX»الذكية متعددة الاستعمالات، «إيكليبس كروس» و«أوتلاندر»العائلية ذات المقاعد السبعة، إضافة إلى سيارة السيدان «أتراج» الصديقة للبيئة، وسيحصل العملاء أيضاً على العديد من المزايا الإضافية، مثل: إمكانية التمويل بدون فوائد، عقد خدمة مجانية، تأمين مجاني لعام واحد.