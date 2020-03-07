شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلل خسائرها مغلقةً على انخفاض لكنها تحقق مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة متأثرة بالقلق الشديد إزاء فيروس "كورونا"، لكنها قلصت خسائرها لاحقا في ظل تقييم المستثمرين لجهود مكافحة الفيروس والتركيز على بيانات الوظائف الإيجابية.



وكانت وزارة العمل في الولايات المتحدة قد أعلنت إضافة الاقتصاد الأمريكي 273 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط بأعلى من توقعات عند 165 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة من 3.5% إلى 3.6%.



ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة تمويلات طارئة بنحو 8.3 مليار دولار لدعم جهود مكافحة فيروس "كورونا" الذي أسفر عن وفاة 12 شخصاَ حتى الآن.



وفي سوق الخام، هبط "ويست تكساس" بنسبة 10.1% مغلقا عند 41.28 دولار للبرميل، وهي أكبر خسائر يومية منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 وسجل الخام خسائر أسبوعية بحوالي 8%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 46.3 دولار وأقل سعر عند 41.7 دولار.

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وانخفض "برنت" بنسبة 9.4% وأغلق عند 45.27 دولار للبرميل، وهي أكبر خسائر يومية منذ عام 2017، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 10.1%، وسجل أعلى سعر عند 50.4 دولار وأقل سعر عند 45.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 1% (ما يعادل 256 نقطة) إلى 25864 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 25994 نقطة وأقل مستوى عند 25226 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 163 نقطة) إلى 8575 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.1%، فيما بلغ أعلى مستوى عند 8612 نقطة وأقل مستوى عند 8375 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 2972 نقطة، وحقق مكاسب أسبووعية بنسبة 0.6%، فيما بلغ أعلى مستوى عند 2985 نقطة وأقل مستوى عند 2901 نقطة.