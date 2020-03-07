شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تعاملات الجمعة مسجلة خسائر لثاني أسبوع على التوالي بالتزامن مع ضغوط وعمليات بيع وخسائر فادحة في الأسواق العالمية.



ولا يزال الهلع هو الكلمة المسيطرة على أسواق المال من تفشي فيروس "كورونا" حول العالم الأمر الذي يضر الطلب على السلع، ومن بينها المنتجات الزراعية.



ومن جانبه، صرح البنك الآسيوية للتنمية بأن تفشي فيروس "كورونا" على وشك الإضرار بشكل كبير بننمو الاقتصادات الآسيوية النامية ودول أخرى حول العالم.

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وبلغت الإصابات بفيروس "كورونا" أكثر من 100 ألف شخص حتى الآن بالفيروس بينما توفي ما يقرب من 3300 شخص بكورونا.



وانخفضت السلع الزراعية على الرغم من قرار الحكومة الأرجنتينية - واحدة من كبرى الدول المصدرة للسلع الزراعية في العالم - بزيادة الرسوم على صادراتها من 30% إلى 33% لدعم إيراداتها.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% إلى 5.15 دولار للبوشل، وسجلت خسائر أسبوعية بنحو 2%، وبلغت أعلى سعر في تعاملات الجمعة عند 5.20 دولار وأقل سعر عند 5.10 دولار.