شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام اللبناني يوقف أمراً بتجميد أصول 20 بنكــاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علق النائب العام اللبناني، أمس الأول الخميس، أمراً بتجميد أصول 20 بنكاً محلياً، محذراً من أن هذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعها المالي في فوضي، بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها «رويترز».

والبنوك المحلية في قلب الأزمة المالية التي تشل لبنان مع نفاد الوقت بشأن ديون يوشك أن يحل أجل استحقاقها، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق السداد في التاسع من مارس/‏ آذار.

وستجتمع الحكومة، اليوم السبت، لاتخاذ قرار، بعد أن قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن أغلبية النواب يعارضون السداد حتى إذا أدى ذلك إلى تعثر. وتفاقم تلك التصريحات المخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة المثقلة بالدين ستفي بالمدفوعات.

وتحوز البنوك التي وجهت لسنوات الودائع إلى الحكومة، القدر الأكبر من الدين السيادي، وهي على خلاف مع قوى سياسية بشأن مدفوعات مارس/‏ آذار.

واستجوب النائب العام المالي علي إبراهيم، رؤساء مجالس إدارات بنوك هذا الأسبوع، بشأن تحويلات إلى الخارج، وبيع البنوك سندات دولية في الآونة الأخيرة إلى صناديق أجنبية. وأصدر إبراهيم أمراً، أمس الأول الخميس، بتجميد أصول 20 بنكاً لبنانياً، وكذلك ممتلكات رؤسائها، وأعضاء مجالس إداراتها، في إطار تحقيق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية، ومصادر قضائية.

وقالت مذكرة صادرة عن النائب العام غسان عويدات الذي علق تجميد الأصول «الاستمرار بتدبير كهذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى»، وقالت المذكرة إن السلطات المالية الدولية تنوي وقف التعاملات مع البنوك اللبنانية من دون أن تذكر تفاصيل.

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وقال مصدر قضائي إن التجميد يستهدف بعض أكبر بنوك لبنان، ومن بينها بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك بيبلوس، وبنك بيروت، وإس.جي.بي.إل (بنك سوسيتيه جنرال في لبنان).

من جهة أخرى، أخطر مصرف لبنان المركزي متعاملي الصرف الأجنبي، أمس الجمعة، بألا يشتروا العملات الأجنبية بأسعار تزيد أكثر من 30% فوق الأسعار المحددة من البنك المركزي، في مسعى لخفض سعر شراء العملة الصعبة.

وظلت الليرة اللبنانية مربوطة مقابل الدولار عند سعر يبلغ 1507.5 ليرة لأكثر من 20 عاماً، لكنها هوت منذ انزلاق البلد إلى أزمة مالية في أكتوبر/‏ تشرين الأول الماضي.

وبناء على سعر الربط الحالي، تعني تعليمات البنك المركزي ألا يدفع متعاملو سوق الصرف أكثر من نحو ألفي ليرة للدولار، مقارنة مع 2630 ليرة قال متعامل إنه كان يعرضها للدولار، أمس الجمعة.

وقال البنك المركزي إن على متعاملي الصرف الأجنبي العزوف عن أي معاملة لا تستوفي هذه النسبة التي حددها. ويسري القرار لستة أشهر.

(وكالات)