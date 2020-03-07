شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا: نزوح 36 مليار دولار من صناديق الأسهم والسندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد بنك أوف أمريكا أن المستثمرين تخارجوا من أغلب فئات الأصول، إذ شهدت صناديق الأسهم والسندات نزوح 36 مليار دولار إجمالاً على مدى الأسبوع المنتهي، يوم الأربعاء الماضي، وذلك وسط مخاوف من ضرر اقتصادي ناجم عن وباء فيروس كورونا. وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا، الذين يعكفون على البيانات الأسبوعية من «إي.بي.إف.آر» لرصد التدفقات، إنه جرى سحب 23.3 مليار دولار من أسواق الأسهم، وخرج 12.6 مليار دولار من أسواق السندات، وهو أكبر معدل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأظهرت البيانات أيضاً أن المستثمرين العازفين عن المخاطرة سحبوا 5.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وهو أعلى مستوى في 30 أسبوعاً. (رويترز)
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