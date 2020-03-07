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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «جي إم سي»: «تيرين 2020 » تصل إلى أسواق الشرق الأوسط تاريخ النشر: 07/03/2020 استمع أعلنت شركة «جي إم سي» عن وصول «تيرين 2020» إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط. وتزخر السيارة الجديدة بتقنيات سلامة متقدمة أكثر من أي وقت مضى. وتم تعزيز حزمة تنبيه السائق 2 المتوفرة في سيارة «تيرين» بإضافة خاصية الفرملة التلقائية الأمامية عند اكتشاف المشاة. وللمساعدة على تسهيل الركن والمناورة في حالات القيادة بسرعة منخفضة، تم تزويد «تيرين 2020» بكاميرا عالية الدقة للرؤية الخلفية، في حين تم تخصيص طراز «دينالي» بميزة الرؤية المحيطية.

وتوفر جي إم سي لعملائها أوسع مجموعة من الخيارات، مع نظامي دفع متوفرين بالشحن التوربيني. ويقترن ناقلا حركة أوتوماتيكيان بتسع سرعات عاليا الكفاءة مع محركي الشحن التوربيني.

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