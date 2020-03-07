شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 % ارتفاع طلبيات المصانع الألمانية في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، أمس الجمعة، إن طلبيات توريد المصانع الألمانية زادت بقوة في يناير/‏كانون الثاني بفضل تعاقدات كبيرة في مجالات الصناعات الجوية والهندسة الميكانيكية، مما أعطى قطاع الصناعات التحويلية دفعة في مستهل الفصل. وقال مكتب الإحصاءات إن عقود السلع المصنعة في ألمانيا زادت 5.5% على الشهر السابق. وتلك أكبر زيادة منذ يوليو/‏تموز 2014. (رويترز)

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