الأسهم تفقد نقاط الدعم على وقع ضغوط البيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

هيمنت ضغوط البيع على أداء الأسهم المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بنظيراتها الخليجية والعالمية، على وقع استمرار أزمة فيروس «كورونا» وانعكاساته على الاقتصاد العالمي.وتخلّى سوقا أبوظبي ودبي الماليان عن مستويات الدعم، تحت وطأة هذه التراجعات، ليسجل الأول انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 5.27%، والثاني 5%، وسط تراجع شبه جماعي للأسهم، لاسيما القيادية منها، غير أنها لم تصل إلى حالة «الهلع البيعي»، بالنظر إلى مستويات السيولة بأقل من ملياري درهم في أسبوع. اجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.97 مليار درهم، منها 1.13 مليار درهم في دبي، و845 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم مليار سهم، توزعت بواقع 773 مليون سهم في دبي، و235.15 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عبر تنفيذ 24.23 ألف صفقة.

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع أسبوعي عند مستوى 4643 نقطة، متأثراً بالضغوط الجماعية على المؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاع السلع.

وانخفض قطاع البنوك 7.15% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 8.38%، و«أبوظبي التجاري» 8.84، و«أبوظبي الإسلامي» 1.64%.

ونزل قطاع العقار 4.94% مع نزول «الدار» 5.19%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.38%. وهبط قطاع الاتصالات 1.9% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الطاقة 1.65% نتيجة نزول «دانة غاز» 4.11%، بالرغم من ارتفاع «طاقة» 3.66%، و«أدنوك للتوزيع» 0.33%.

كما هبط قطاع الاستثمار 2.32% إثر هبوط «إشراق» 14.84%، و«العالمية القابضة» 2%، وذلك بالرغم من ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.44%.



سوق دبي



بدوره، انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية إلى مستوى 2460 نقطة مع انخفاض المؤشرات القطاعية للبنوك والعقار والاستثمار والنقل.

ونزل قطاع البنوك 4.13% إثر نزول «دبي الإسلامي» 1.67%، و«الإمارات دبي الوطني» 8.76%.

وهبط قطاع العقار 5.3% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 6%، و«الاتحاد العقارية» 4.98%، و«إعمار مولز» 1.86%، و«إعمار للتطوير» 4.7%، و«داماك» 9.44%، و«ديار» 4.19%، و«أرابتك» 5.64%.

وتراجع قطاع الاستثمار 4.46% مع تراجع «دبي للاستثمار» 3.15%، و«سوق دبي المالي» 0.87%، و«شعاع كابيتال» 1.94%.

وهبط قطاع النقل 9.6% مع هبوط «العربية للطيران» 11.43%، و«أرامكس» 7.69%، و«الخليج للملاحة» 10%.

وتركز السيولة في سوق دبي، خلال أسبوع، على «دبي الإسلامي» من خلال استقطابه 235.5 مليون درهم، مغلقاً عند 5.31 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 199 مليون درهم، ليغلق عند 3.29 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة ب177.6 مليون درهم، وأغلق عند 11.45 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة «أبوظبي الأول» مستقطباً 210 ملايين درهم، ومغلقاً عند 13.12 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 152.7 مليون درهم، وأغلق عند 6.5 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات بلغت 122.35 مليون درهم، وأقفل عند 5.4 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وبشأن الارتفاعات في سوق أبوظبي، جاء في المركز الأول «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» وزاد 14.78% مغلقاً عند 2.64 درهم، تلاه «دار التمويل» بنسبة 9.66% ليغلق عند 1.59 درهم، ثم «أسمنت رأس الخيمة» وصعد 7.81% مغلقاً عند 0.69 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «أبوظبي لبناء السفن»، ونزل 18.75% إلى 2.08 درهم، تلاه «إشراق» الذي انخفض 14.84% عند 0.264 درهم، ثم «مصرف الشارقة الإسلامي» بنزوله 11.54% إلى 1.15 درهم. وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي «دبي التجاري» بارتفاعه 14.65% مغلقاً عند 4.54 درهم، تلاه «تكافل الإمارات»، 14.41% إلى 1.35 درهم، ثم «مصرف السلام السودان»، وزاد 10% ليغلق عند 1.43 درهم.

وعلى العكس، نزل «المصرف الخليجي التجاري» 29.38% مغلقاً عند 0.363 درهم، ثم «السلام القابضة» 17.54% إلى 0.282 درهم، تلاه «العربية للطيران» 11.43% ليغلق عند 1.24 درهم.

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تداولات الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات خلال أسبوع في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 111.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، و 12.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و92 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 111.5 مليون درهم محصلة بيع.

أما في سوق أبوظبي، فكانت وجهة الشراء للمستثمرين العرب والمواطنين، بصافي استثمار 118.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 3.7 مليون درهم محصلة شراء العرب، و114.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 118.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 40.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و77.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.



الشراء الأجنبي



وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «أبوظبي الإسلامي»، و«منازل»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«آن ديجيتال سيرفسس»، و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«جي إف إتش»،و «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«إعمار مولز».



المؤسسات



وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، فقد اتجهت نحو التسييل في أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 34.4 مليون درهم محصلة بيع، منها مليون درهم محصلة بيع في دبي، و33.4 مليون درهم في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 34.4 مليون درهم محصلة شراء، منها مليون درهم في دبي، و33.4 مليون درهم في أبوظبي.