شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتعهد بمواجهة التأثير السلبي في اقتصاد أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاقتصاد الأمريكي قد يتأثر سلباً من تفشي فيروس كورونا، لكنه تعهد بمواجهته وتجاوزه في نهاية المطاف ودافع عن طريقة تعامله مع الأزمة.

وظهر ترامب في مناسبة نظمتها فوكس نيوز في إطار حملته لانتخابات 2020 أمام جمهور من سكرانتون بولاية بنسلفانيا؛ إحدى الولايات غير المحسومة التي ساعدت الرئيس الجمهوري على الفوز بسباق البيت الأبيض في 2016.

وقال ترامب رداً على سؤال عما إذا كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد: «لا ريب أنه قد يؤثر. وفي نفس الوقت، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا».

قال الرئيس الأمريكي: «سيجد الأمر طريقه إلى الحل. حري بالجميع أن يهدؤوا.. لدينا خطط لكل احتمال، وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا. نأمل ألا يطول الأمر كثيراً».

وأعاد ترامب تأكيده أن قيود السفر التي فرضتها الصين في بداية الأزمة قد ساعدت على الحد من التفشي في الولايات المتحدة. وارتفعت حصيلة الوفيات من فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 12 أول أمس الخميس، بينما اكتشفت 53 حالة إصابة جديدة في أنحاء البلاد.

من جهته، وافق الكونجرس الأمريكي أول أمس الخميس، على خطة طارئة لصرف 8,3 مليار دولار بهدف تمويل حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد في وقت تتزايد فيه الإصابات به في الولايات المتحدة.

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وصوّت مجلس الشيوخ بشبه إجماع (96 صوتاً مؤيداً وصوت واحد رافض) لصالح هذا التمويل الاستثنائي الذي جرى التوافق بشأنه مسبقاً، بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين. وجرى التصويت عليه الأربعاء الماضي في مجلس النواب.

وتهدف الخطة إلى تحسين «استعداد» السلطات العامة لمواجهة الوباء و«تصديها» له.

وقالت أربعة مصادر، إن الصين أعفت بعض المطاحن من رسوم استيراد فول الصويا الأمريكي، تماشياً مع خطط أعلنتها بكين أواخر فبراير/‏شباط، وفي أحدث خطوة للوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق تجارة المرحلة 1 المبرم مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت قال أول أمس الخميس، إنه لا يتوقع أن يؤثر تفشي فيروس كورونا، الذي قلص الطلب على النفط العالمي بشدة، في موافقة الصين في اتفاق تجاري جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة، على شراء نفط وغاز وفحم من الولايات المتحدة بقيمة تزيد على 50 مليار دولار على مدى عامين.

وقال برويليت للصحفيين في واشنطن: «من الصعب التنبؤ.. ليست لدي أي توقعات في الوقت الحالي أنه (سيؤثر في الاتفاق). أعتقد أن الصينيين لديهم النية كاملة لاحترام اتفاقياتهم».

(وكالات)