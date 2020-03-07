الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي مُنذ 2011

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، متجهة صوب تحقيق أكبر مكسب للمعدن الأصفر خلال أسبوع، وهو ما لم يتحقق مُنذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2011؛ مع تنامي المخاوف بشأن تأثير فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي.

وشهد السعر الفوري للذهب ارتفاعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 1674.20 دولار للأوقية (الأونصة)؛ بعد أن صعد أكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 % لتصل إلى 1675.20 دولار.

وقال إليا سبيفاك، استراتيجي سوق العملة لدى «ديلي اف.اكس»: «الذهب يرتفع؛ لأن الأسواق تتوقع مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة، وبفعل تحاشي المخاطرة الحاصل الآن وسط بواعث قلق الأسواق، وأكبر عامل هنا هو مدى قلق الأسواق حيال أثر فيروس كورونا» وسجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 5.5% هذا الأسبوع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة؛ تخوفاً من عواقب الفيروس، ومع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على نحو مفاجئ، الثلاثاء، ونزل البلاديوم 0.6 في المئة إلى 2516.41 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.4 % لتصل إلى 17.34 دولار، في حين فقد البلاتين 0.1 % ليسجل 863.86 دولار.