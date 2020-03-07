شكرا لقرائتكم خبر عن سهم خامس أكبر بنك فـي الهنـد يتهــاوى 56% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهاوى سعر سهم «يس بنك» في الهند بنحو 56% أمس الجمعة، بعد سيطرة البنك المركزي على الإدارة ووضع حد أقصى لعمليات السحب للعملاء.
وانخفض سهم خامس أكبر بنك خاص في الهند لأدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2005، بعد إعلان البنك المركزي تولي مهام الإدارة لمدة 30 يوماً، في سبيل العمل على خطة لإعادة الهيكلة.
وعانى «يس بنك» من صعوبة الحصول على رأس المال الكافي للالتزام بالمعايير التي حددتها الجهات التنظيمية للمصارف في الهند، مع امتلاكه لمعدل عالٍ من القروض السيئة.
وأدت خسائر بنك «يس» إلى خسائر حادة في سعر السهم بنك «يس» بنحو 56.1% مسجلاً مستوى 16.15 روبية.
كانت هذه تفاصيل خبر سهم خامس أكبر بنك فـي الهنـد يتهــاوى 56% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.