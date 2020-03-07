سهم خامس أكبر بنك فـي الهنـد يتهــاوى 56%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهاوى سعر سهم «يس بنك» في الهند بنحو 56% أمس الجمعة، بعد سيطرة البنك المركزي على الإدارة ووضع حد أقصى لعمليات السحب للعملاء.

وانخفض سهم خامس أكبر بنك خاص في الهند لأدنى مستوى منذ فبراير/‏شباط 2005، بعد إعلان البنك المركزي تولي مهام الإدارة لمدة 30 يوماً، في سبيل العمل على خطة لإعادة الهيكلة.

وعانى «يس بنك» من صعوبة الحصول على رأس المال الكافي للالتزام بالمعايير التي حددتها الجهات التنظيمية للمصارف في الهند، مع امتلاكه لمعدل عالٍ من القروض السيئة.

وأدت خسائر بنك «يس» إلى خسائر حادة في سعر السهم بنك «يس» بنحو 56.1% مسجلاً مستوى 16.15 روبية.