37 % من كوادر الشركات فــي الاتحــاد الأوروبــي نســاء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشكل النساء أكثر من ثلث الكوادر (37%) في شركات الاتحاد الأوروبي في العام 2019، وفقاً للأرقام المنشورة أمس الجمعة من قبل مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات».

ومن أصل 6.3 مليون كادر في أوروبا في العام 2019، شغل الرجال نحو 4.3 مليون منصب (63 %) في مقابل 2.5 مليون منصب للنساء (37 %). (أ ف ب)

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