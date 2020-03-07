شكرا لقرائتكم خبر عن الروبية تتراجع إلى 20.07 مقابل الدرهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقدت الروبية الهندية حوالي 1% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في تداولات، أمس الجمعة، وتراجعت قيمة الروبية مقابل الدرهم إلى مستوى قياسي عند 20.07 روبية. وقال خبراء إن السبب في التراجع الحاد يرجع لتنامي المخاوف العالمية من تفشي فيروس كورونا.

وتراجعت الأسهم في البورصة الهندية بحوالي 3%، نتيجة هذه المخاوف.

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