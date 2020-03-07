7 % تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنسبة 6.7% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بدعم هبوط الواردات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أمس الجمعة، أن عجز ميزان السلع والخدمات تراجع إلى 45.3 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع عجز قدره 48.6 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تسجل عجزاً بقيمة 46.3 مليار دولار في الميزان التجاري خلال الفترة نفسها.

Advertisements

وتراجعت الصادرات الأمريكية خلال يناير/ كانون الثاني لتسجل 208.6 مليار دولار، بهبوط 0.4% مقارنة بالشهر السابق له.

كما سجلت الواردات الأمريكية 253.9 مليار دولار منخفضة بنحو 1.6% في يناير/ كانون الثاني على أساس شهري.

ويعكس التراجع في عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة انخفاض العجز السلعي بنحو 2.6 مليار دولار ليسجل 67 مليار دولار، مع زيادة فائض الخدمات بنحو 0.6 مليار دولار ليصل إلى 21.7 مليار دولار.

وأظهرت البيانات انخفاض العجز الأمريكي مع كندا بنحو 3.7 مليار دولار، وهبوطه مع الصين بنحو 2.1 مليار دولار.