الذهب يواصل القفز ويوسع مكاسبه إلى 20 دولاراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب أمس الجمعة، متجهاً صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر أكتوبر/‏‏ تشرين الأول 2011، بفعل المخاوف من أن يعصف تفشي فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي.

وزاد السعر الفوري للذهب 20 دولاراً تمثل 1% إلى 1686.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد أكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1684.20 دولار.

وقال إليا سبيفاك، استراتيجي سوق العملة لدى ديلي اف.اكس: «الذهب يرتفع لأن الأسواق تتوقع مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة وبفعل تحاشي المخاطرة الحاصل الآن وسط بواعث قلق الأسواق، أكبر عامل هنا هو مدى قلق الأسواق حيال أثر فيروس كورونا».

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وفي أسواق العملات، واصل الدولار تراجعه مقابل اليورو والين أمس الجمعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لتتلاشى بدرجة أكبر ميزة سعر فائدة العملة مقارنة بغيرها.

ومحا اليورو كل خسائر العام الحالي، ليرتفع من أقل من 1.08 دولار قبل بضعة أسابيع إلى أكثر من 1.12 دولار.

وسجلت العملة الموحدة 1.1234 دولار في أحدث سعر لها، بعد أن لامست 1.1249 دولار، أقوى مستوى منذ أغسطس/‏‏ آب.

وتراجع مؤشر الدولار 1% إلى 96.438، مقترباً من أضعف مستوياته للعام الحالي، وأمام الين، تراجع الدولار 1% إلى 106.01 ين. (وكالات)