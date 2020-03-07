اتحاد المصارف العربية يدعو إلى احتواء الآثار السلبية للفيروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن فيروس كورونا الجديد سيضر بنمو الاقتصاد العالمي، مطالباً بضرورة احتواء التداعيات والآثار السلبية له.

وأشار وسام فتوح، في كلمته أمام منتدى رؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية، أمس الجمعة، إلى خفض حركة النفط العالمية، وتراجع الطلب من مصافي التكرير في الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وطالب فتوح بضرورة احتواء تداعيات هذا الفيروس السلبية سريعاً وآثاره الاقتصادية، خاصة إذا تزايد انتشاره إلى نطاق أطول.

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ونوه فتوح بالمخاطر الشديدة على الاقتصادات الهشة، لافتاً إلى تحذير صندوق النقد الدولي بأن فيروس كورونا قد ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد العالمي عام 2020.

من جهة ثانية، استبعد فتوح أن يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستثمارات العربية عامة، والخليجية خصوصاً.

ولفت فتوح إلى أن معظم هذه الاستثمارات تتركز في قطاع العقارات، وأغلبها استثمارات طويلة الأجل، مقدراً قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بنحو 200 مليار دولار، يتركز حوالي 45 ملياراً منها في السوق العقارية.