شكرا لقرائتكم خبر عن «نيو إنجلاند».. سحر الطبيعة وجــمــال العصــر الفــيكتــوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تعد جزيرة «فينيارد» و«نانتوكيت» وجزيرة «بلوك» بولاية ماساتشوستس الأمريكية على المحيط الأطلسي من الجزر الرئيسية التي ترسم خريطة جزر نيو إنجلاند الكلاسيكية على السواحل الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها ليست الجزر الوحيدة هناك، فهذه المنطقة الواسعة على المحيط تضم المئات من الجزر الكلاسيكية المنتشرة هنا وهناك، والتي تعد ملاذاً طبيعياً وثقافياً مفضلاً لكافة فئات المجتمع بسبب ما توفره من هدوء وسكينة ومناظر طبيعية فائقة الجمال، مع انتشار لفنون الهندسة المعمارية التي تعود إلى العصر الفيكتوري في القرن التاسع عشر، وتنوع أشكال القصور والمباني المصنوعة من الطوب على الطراز الفيدرالي التي بناها قباطنة البحر ورجال الصناعة ممن استفادوا من تجارة صيد الحيتان التي كانت مزدهرة في ذلك الوقت.

تتميز هذه الجزر برمالها البيضاء الناعمة ومنحدراتها الصخرية ومساحاتها الخضراء التي تعد موطناً للعديد من الحيوانات البرية، مع إطلالات مميزة للمنارات المضاءة، كل ذلك وأكثر جعل منها هدفاً رئيسياً يرتاده السواح في فصلي الربيع والصيف من كل عام.

«التنقل بين الجزر»

نظراً لعدم وجود جسور تربط هذه الجزر، يستعين معظم الزوار بالعبارات والسفن السياحية الصغيرة أوالكبيرة للتنقل والتي تعمل على مدار الساعة؛ حيث تُعد هذه الرحلات وسيلة مريحة لاستكشاف هذه الجزر الكلاسيكية الساحرة ونسيان متاعب إجراءات حجوزات الفنادق والطيران الروتينية وخصوصاً في ذروة الموسم السياحي.

تدير شركتا «أمريكان كروز وبلاونت أدفنتشرز»، الرحلات السياحية بين الجزر عبر أسطول من السفن الصغيرة والمتوسطة الحديثة ومنها سفينة «أمريكان ستار» التي تتسع ل 100 راكب وسفينة «أمريكان كونستتيوشن» التي تتسع ل 175 راكباً.

تنطلق بعض الرحلات، والتي تستغرق سبع ليال، من «رود آيلاند»، ويتخللها محطات توقف عديدة في جزر سياحية رائعة مثل: «نيو بدفورد» و«نانتوكيت» وجزيرة «مارثا فينيارد» في ولاية ماساتشوستس وجزيرة «نيوبورت» و«بريستول» في ولاية رود آيلاند.

«جزيرة نانتوكيت»

تبلغ مساحة الجزيرة 50 ميلاً مربعاً وهي تابعة لولاية ماساتشوستس الأمريكية، اكتسبت هذه الجزيرة شهرة كبيرة لما تتميز به من إيقاع حياة ساحر بسبب شواطئها الرملية ومن ضمنها شاطئ مخصص للأطفال، وبسبب تعدد الأنشطة والرياضات المختلفة مثل ركوب الأمواج أو المشي في شوارعها الصغيرة المرصوفة بالحصى، تعد الجزيرة بأكملها منطقة تاريخية بسبب هندستها المعمارية التي تعود للقرن التاسع عشر وأكواخها الساحلية التقليدية التي تحاكي الطراز الفيكتوري. وهناك ما هو أكثر بكثير لتراه من معالم سياحية مثل الكنيسة التجمعية الأولى والطاحونة القديمة. الجزيرة المملوءة بالفنادق والمطاعم التي تقدم أشهى المأكولات البحرية والإقليمية.

«جزيرة مارثاز فينيارد»

مثل باقي جزر نيو إنجلاند، تتمتع «فينيارد» بطبيعة خلابة تبعث على النشاط وتدخل البهجة على قلوب الزائرين.

تقع هذه الجزيرة جنوب ساحل كيب كود التابع لولاية ماساتشوستس، وتعرف بأنها مقصد للأثرياء ورؤساء الحكومات الأمريكية. كما تتميز بمنازلها الريفية ذات الطراز الأثري المعروف بزخرفته المتقنة والتي كانت سائدة في أشكال البيوت أواخر ستينات القرن التاسع عشر.

Advertisements

وهناك العديد من الحدائق والمساحات التي تستحق الزيارة مثل غابة مانويل ومتنزه بيردس، إضافة إلى مصنع شراب فاخر. ولعل الجلوس فوق المنحدرات الصخرية والجروف العالية الشهيرة المطلة على المحيط يعد أنسب مكان لتوثيق لحظة رائعة لغروب الشمس.

تضم الجزيرة عدة بلدات صغيرة متناثرة، تعد الدراجة الهوائية الطريقة الشائعة في التنقل لاكتشاف معالم تلك البلدات وقضاء أجمل اللحظات.

«جزيرة بلوك»

تبعد «بلوك آيلاند» 12 ميلاً عن سواحل ولاية رود آيلاند، وبمجرد الوصول إليها يمكن استئجار دراجة هوائية للتنقل ضمن المسارات الطبيعية للجزيرة والتي تعطي للرحلة طابعاً بيئياً هادئاً بعيداً عن الضجة والانبعاثات الكربونية.

تشتهر الجزيرة برياضة المشي لمسافات طويلة والتجذيف وروكب الخيل، وتنتشر فيها العشرات من المتاجر المتخصصة والعتيقة والمعارض الفنية.

تضم الجزيرة أيضاً منارة حجرية قديمة تعود إلى عام 1874 ومتحفاً صغيراً وأبنية وفنادق عدة مصممة على الطراز الفيكتوري، مثل فندق «أتلانتك إن»، لا تزال إلى اليوم تعطي «بلوك آيلاند» جاذبية تاريخية خاصة.

في الجنوب تمتد منحدرات «موهيجان» الطينية والتي يصل ارتفاعها ل 150 متراً ويقصدها كل من يزور الجزيرة من أجل الاستمتاع بالمناظر الخلابة أوالسباحة في أحد أهدأ شواطئ العالم، يمكن استخدام الدرج الخشبي الطويل للصعود والنزول من المنحدر.

«جزيرة نيو بورت»

هي جزيرة صغيرة ضمن مقاطعة نيوبورت التابعة لولاية رود آيلاند الأمريكية.

تتميز بشواطئها الجميلة ومنحدراتها الصخرية التي تعد مكاناً مفضلاً لمحبي السباحة والمغامرة، وتحتضن العديد من الفعاليات الرياضية مثل سباق الزوارق الشراعية. وتضم أيضاً ممشى «كليف» الرائع بطوله الممتد 5.6 كيلومتر وفي جزء منه توجد سلالم خفية مدهشة تربطه مباشرة مع مياه المحيط، يعد الممشى واجهة بحرية مميزة ومكاناً مفضلاً لمن يبحث عن الاسترخاء والهدوء من الزائرين في قلب الطبيعة مع ملامسة الحياة البرية وإطلالات خلابة على واحد من أجمل شواطئ الأطلسي. على طول الساحل يوجد الكثير من المعالم التاريخية والقصور المذهلة المصطفة والتي تعود لعصور ذهبية مضت مثل القلعة القديمة.

«جزيرة مونهيجان»

تقع هذه الجزيرة الصغيرة على بعد 10 أميال قبالة ساحل ولاية ماين، وتعد متنفّساً طبيعياً من قسوة الحياة وضجيجها ومزيجاً مثالياً بين الاسترخاء والنشاط؛ حيث الهدوء والطبيعة، حتى أنه لا توجد فيها طرق معبدة للسيارات أو وسائل ذات مصادر كربونية للتنقل، ويسكن الجزيرة عدد قليل من السكان المحليين الذين يعمل معظمهم في صيد الأسماك، وتحتوي على الكثير من المسارات المخصصة لرياضة المشي وربما كل هذا جعلها هدفاً للفنانين الراغبين في التأمل والإبداع، كما يوجد في مونهيجان متحف صغير للفنون المحلية يعرض لوحات لأكثر من 50 فناناً ويتيح معرفة تاريخ هذه الجزيرة وتقاليدها الثقافية. ويوجد مصنع شراب فاخر من أجل مزاج بارد في حر الصيف.