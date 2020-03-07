شكرا لقرائتكم خبر عن عملات الأسواق الناشئة تهبط 2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت عملات الأسواق الناشئة خسائرها مقابل الدولار الأمريكي أمس الجمعة، مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم.

وشهدت عملات الأسواق الناشئة الخميس، خسائر بأكثر من 2% مقابل الدولار وسط حالة الذعر الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا». وتراجعت عملة المكسيك أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.8% لتصل إلى 20.20 بيزو، مسجلة أدنى مستوى منذ عام 2018، وهبطت عملة جنوب إفريقيا مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.5% مسجلة 15.7003 راند، فيما انخفض الريال البرازيلي أمام الورقة الخضراء 0.7% عند 4.6471 ريال، وهبط الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي 1.1% ليسجل 68.3152 روبل.

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