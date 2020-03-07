عوائد السندات الأمريكية تتراجع لمستوى قياسي جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أمس الجمعة، في استمرار لرحلة الهبوط إلى مستويات قياسية متدنية أدنى من 1%.

ومع تصاعد وتيرة المخاوف بشأن التعطيل الاقتصادي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، فإن المستثمرين فضلوا حيازة الأصول الآمنة التي من بينها السندات الحكومية.

ونظراً لوجود علاقة عكسية بين أسعار السندات والعوائد، فإن العائد على ديون الحكومة الأمريكية يواصل التراجع لمستويات قياسية متدنية جديدة واحدة تلو الأخرى.

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ويأتي الهبوط في عوائد السندات الحكومية تزامناً مع ابتعاد المستثمرين عن حيازة الأصول الخطرة، حيث تشهد أسواق الأسهم العالمية موجة بيعية حادة.

وانخفض العائد على ديون الحكومة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 0.783% وهو أدنى مستوى في تاريخه.

كما هبط العائد على سندات الحكومة الأمريكية التي يحل موعد سدادها بعد 30 عاماً إلى مستوى 1.377%، بعد أن سجل مستوى 1.356% في وقت مبكر من التعاملات، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 0.512%، بعد أن لامس 0.481% في وقت سابق من التعاملات.