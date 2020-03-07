«فورد رينجر» تجوب الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشتهر دولة الإمارات بتضاريسها الطبيعية المتنوعة من صحارٍ واسعة وطرقات جبلية وعرة وأجمل السواحل، لتوفر بذلك أروع المناظر الخلابة وأقسى ظروف القيادة في منطقة الشرق الأوسط.

ووسط هذه البيئات المتنوعة، أطلقت «فورد رينجر»الحلقة الثانية من سلسلة «أروع دروب القيادة» التي تستعرض الجمال الطبيعي المذهل للجبال الوعرة والصحراء المفتوحة في دولة الإمارات، وتتيح للمشاهدين لمحة عن أجوائها النابضة بالحياة.

ويرافق مسار الجولة المشاهدين في رحلة تنطلق من سواحل الخليج العربي إلى شواطئ المحيط الهندي، مروراً بصحراء إمارة الشارقة والتضاريس الجبلية في إمارة الفجيرة، مستكشفين بذلك عدداً من الوجهات غير المعروفة على نطاق واسع.

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