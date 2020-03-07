شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره بانتظار نتائج اجتماعات «أوبك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار النفط العالمية التي تراجعت أصلاً وسط أزمة فيروس كورونا مزيداً من التراجع بأكثر من 7% أمس الجمعة، وسط تقارير عن أن روسيا تريد إرجاء خفض إضافي للإنتاج يقترحه حلفاؤها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وانخفض سعر خام برنت بحر الشمال 7.04% إلى 46,20 دولار للبرميل، في أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2017، وتراجع سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.3% إلى 42,28 دولار، في أدنى مستوى له منذ 2018.
والأسواق قلقة من عواقب فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والطلب على الذهب الأسود أمام إغراق السوق.
وأعلن مصدر في الوفد الروسي باجتماعات أوبك وحلفائها في فينا لوكالة ريا نوفوستي أن «روسيا توافق على تمديد اتفاق أوبك بلس، لكن لا موقف نهائياً حول الخفض الإضافي للإنتاج». وفي وقت سابق بينما كان اجتماع أوبك مع حلفائها مستمراً، كشفت بلومبيرج أن موسكو ترغب في التريث حتى يونيو/حزيران قبل اتخاذ قرار حول خفض جديد للإنتاج.
وتدفع منظمة البلدان المصدرة للبترول في اتجاه خفض إضافي للإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.
وفي حالة الموافقة سيعني الاتفاق الجديد، إلى زيادة إجمالي قيود الإمداد إلى 3.6 مليون برميل يومياً؛ أي ما يعادل 3.6% تقريباً من الإمدادات العالمية. (وكالات)
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