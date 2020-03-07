شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب يسجلون صافى بيع بالبورصة المصرية بـ125 مليون جنيه منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تعاملات المصريين نسبة 62.8% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27.7%، والعرب على 9.5% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، فيما سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 120.1 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 51.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام، سجلت تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى بيع قدره 125.7 مليون جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 841.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 63.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 25.8% وسجل العرب 10.5%.

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خالف مؤشر بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بسبب هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وصعد بنسبة نمو 7.44% ليغلق عند مستوى 638.37 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 12347.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.01% عند مستوى 1172.87 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 1266.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.22% مغلقًا عند مستوى 14134.66 نقطة.