شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة السرعات.. بشرى لمستخدمى الإنترنت المنزلى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الشركة المصرية للاتصالات المسيطر على 80% من سوق الإنترنت الأرضي، الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت خلال العام الحالى، بعد نجاح المرحلة الاولى والخاصة بنقل العملاء على السرعات الجديدة للإنترنت والتى بدأتها فى يوليو الماضي، حيث تم خفض متوسط سعر الجيجابايت وزيادة السرعة المتاحة للعملاء، وكانت الشركة أيضا قد ألغت السرعات القديمة بلانترنت فى ديسمبر الماضي.

وأوضح مسؤول بالشركة لليوم السابع ، ان الشركة ستعمل خلال المرحلة الثانية على إستكمال تطوير البنية التحتية لتصل نسبة العملاء المدعومين بتكنولوجيا الألياف الضوئية الي 98% في عام 2020 كما سيتم أيضا البدء في نشر مشاريع الفايبر حتى المنازل و ألذى يعطى جودة أعلى فى نقل البيانات.

وانفقت الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% نحو 3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات منهم 2 مليار دولار فى آخر عامين.

و كان تقرير دولى قد كشف عن وصول متوسط سرعات وفقا لمؤشر Ookla Speed test العالمى إلى 28.5 ميجابت/الثانية بنهاية عام 2019.

و أطلقت المصرية للاتصالات المرحلة الأولى من مشروع متكامل لتطوير خدمات الإنترنت فى يوليو الماضى، وتضم تلك المرحلة 3 شرائح تعرف عليها:

باقة سوبر (بسرعة تصل إلى 30 ميجابت/ثانية)

وتضم تلك الباقة عروض 140 جيجابايت بسعر 120 جنيه شهريا، 250 جيجابايت بسعر 210 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 500 جنيه شهرياً.

Advertisements

باقة ميجا ( بسرعة تصل إلى 70 ميجا/ث) وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 310 جنيه شهرياً.

باقة ألترا (بسرعة تصل إلى 100 ميجا/ث).

وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 140 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 700 جنيه شهرياً.

وكان آخر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن ارتفاع عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة الـADSL الى 7.17 مليون اشتراك وذلك باحدث تقرير لها بنهاية أكتوبر 2019، وذلك مقارنة بنحو 7.12 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019 و 6.31 مليون اشتراك فى اكتوبر 2018، ووصلت نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركي المحمول الى 40.60% بنهاية اكتوبر 2019 ومقارنة بنحو 40.22% بنهاية سبتمبر 2019 و 35.99% بنهاية اكتوبر 2018.

ووصل عدد مستخدمو الانترنت عن طريق المحمول الى نحو 38.67 مليون بنهاية أكتوبر 2019 و بالمقارنة بنحو 38.17 مليون بنهاية سبتمبر 2019 و 33.94 مليون بنهاية اكتوبر 2018.

و بلغ عدد مستخدموا "اليو اس بى مودم" الى نحو 3.58 بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة بنحو 3.65 مليون بنهاية سبتمبر 2019 و 3.29 بنهاية أكتوبر 2018.