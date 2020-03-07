شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: تسليم سيارة لرانيا سائقة الميكروباص مهداة من الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه من المتوقع تسليم المواطنة رانيا محمد سائقة الميكروباص، السيارة التي أهداها لها الرئيس عبد الفتاح السيسى من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال أسبوع، بعد توجه المواطنة لفرع الجهاز لإنهاء إجراءات الحصول على السيارة، وذلك بحسب تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أعلنت في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، أمس الخميس، عن تلقيها توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير سيارة "ميكروباص" تعمل بالغاز للمواطنية رانيا محمد من جهاز المشروعات الصغيرة للعمل عليها، على أن تقسط ثمنها بشروط ميسرة للجهاز، مضيفة أنها ستتواصل مع المواطنة للتوجه لفرع الجهاز لإنهاء إجراءات استلام السيارة.

وردت مقدمة البرنامج أن المواطنة رانيا محمد سائقة الميكروباص كانت تشتكى من السيارة التي تعمل عليها، وأنها ستشعر بالسعادة جراء هذا القرار.

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وكانت القناة الأولى المصرية قد عرضت تقريراً عن المواطنة رانيا محمد والتي تعمل سائقة ميكروباص، وذلك في إطار تقرير عن سيدات مكافحات بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.

وفى سياق آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية تقدير خاصة للمرأة المصرية العظيمة، قائلا:" بنات وسيدات النيل، وصانعات السعادة والنماء، عظيمات مصر، إن تطور ورقى أي مجتمع إنما يُقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي ويرتبط ارتباطا وثقيا بتطور وثقافة ووعى المرأة ومساهمتها القاعلة في بناء المجتمع وتنميته، وتستمر مسيرة كفاح المرأة لتحصل على حق الانتخاب، وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبل ذلك الحق في التعليم، وشغل أيا من المناصب والوظائف العامة، وصولا لهذا اليوم الذى نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطنى، إن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيلا وعلى مدار التاريخ المصرى الطويل، أنها طرق أساسي في معادلة الوطن ".