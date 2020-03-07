شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بسبب كورونا.. و"السعودية" تخسر 107 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بضغوط مخاوف انتشار فيروس كورونا بعدد من دول الخليج، وعلى رأسها بورصة دبى بنسبة 4.9%، ثم بورصة الكويت بنسبة 4.68%، ثم بورصة البحرين بنسبة 2.57%، كما تراجعت بورصتى السعودية وقطر.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.90% خاسراً 180.75 نقطة ليغلق عند مستوى 9309.39 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وخسر رأس المال السوقى 5.7 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.08% ليصل إلى مستوى 520.308 مليار ريال، متأثرة بمخاوف ظهور حلالات مصابة بفيروس "كورونا" بقطر. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.90% خاسراً 180.75 نقطة ليغلق عند مستوى 9309.39 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وخسر رأس المال السوقى 5.7 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.08% ليصل إلى مستوى 520.308 مليار ريال، متأثرة بمخاوف ظهور حلالات مصابة بفيروس "كورونا" بقطر.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر نحو 461.97 مليون سهم بقيمة 1.47 مليار ريال عبر تنفيذ 32.39 ألف صفقة، وارتفع 18 سهماً، فيما تراجع 28 سهماً، واستقر سهم وحيد.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 8.10%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 4.05%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 3.48% ثم قطاع العقارات بنسبة 0.58%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.05%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، بنسبة 2.11% خاسراً 160.82 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 7467.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 107.09 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.318 تريليون ريال. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، بنسبة 2.11% خاسراً 160.82 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 7467.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 107.09 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.318 تريليون ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 873.73 مليون سهم بقيمة 21.84 مليار ريال، وتراجع 15 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها النقل بنسبة 5.3%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 4.9%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.6%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.37%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.1%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الرابع على التوالي، وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 5.04% خاسراً 339.2 نقطة ليغلق عند مستوى 6390.96 نقطة، وانخفاض المؤشر العام بنسبة 4.68% خاسراً 284 نقطة ليغلق عند مستوى 5788.04 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 3.64% خاسراً 173.7 ليغلق عند مستوى 4595.65 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50، بنسبة 3.01% خاسراً 147.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4742.97 نقطة. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الرابع على التوالي، وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 5.04% خاسراً 339.2 نقطة ليغلق عند مستوى 6390.96 نقطة، وانخفاض المؤشر العام بنسبة 4.68% خاسراً 284 نقطة ليغلق عند مستوى 5788.04 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 3.64% خاسراً 173.7 ليغلق عند مستوى 4595.65 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50، بنسبة 3.01% خاسراً 147.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4742.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.02 مليار سهم بقيمة 228.62 مليون دينار عبر تنفيذ 49.95 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقى 1.61 مليار دينار ليغلق عند 32.985 مليار دينار. Advertisements بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 4.9% خاسراً 129.46 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2460.54 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 13.32 مليار درهم ليغلق عند مستوى 351.56 مليار درهم. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 4.9% خاسراً 129.46 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2460.54 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 13.32 مليار درهم ليغلق عند مستوى 351.56 مليار درهم.

وتراجعت بورصة دبى، 3 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة انخفاض 5.3% بضغوط هبوط سهم داماك العقارية دبى بنسبة 9.4%، إعمار العقارية بنسبة 6%، أرابتك القابضة دبى بنسبة 5.6%، إعمار للتطوير بنسبة 4.7%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.5% بضغوط هبوط سهم دبى للاستثمار بنسبة 3.1%، وشعاع كابيتال 1.9%.

كما يتراجع قطاع البنوك بنسبة انخفاض 4.1% بضغوط هبوط سهم بنك دبى الإسلامي بنسبة 1.7%، بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 8.7%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 2.57% خاسراً 42.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 1617.79 نقطة، بحجم تداول بلغ 18.73 مليون سهم، بقيمة 4.92 مليون دينار بحرينى. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 2.57% خاسراً 42.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 1617.79 نقطة، بحجم تداول بلغ 18.73 مليون سهم، بقيمة 4.92 مليون دينار بحرينى.

وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.06% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.82%.