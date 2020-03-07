"أسواق": تراجع أسعار القمح والزيت والذرة..واستقرار الأزر والفول والسكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار السلع والمعادن فى السوق المحلى المصرى، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى، إذ تراجعت أسعار القمح الأوكرانى والروسى والزيت الصويا والمكرر والذرة الأوكرانى والرومانى والصربى، والجلوتين المحلى والمستورد، فيما استقرت أسعار الدقيق والأرز والفول والسكر والجلوكوز والصويا والعلف، وبالنسبة للمعادن، استقرت أسعار الحديد والألومنيوم والنحاس، فيما ارتفعت أسعار اليوريا والنترات والفوسفات، وذلك بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد أسعار السلع.

وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :قمح 12.5 أوكرانى 3660 جنيه / طن صب أرضه وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :قمح 12.5 أوكرانى 3660 جنيه / طن صب أرضه قمح 12.5 روسى 3700 جنيه / طن صب أرضه قمح 13.5 روسى 3750 جنيه / طن صب أرضه قمح 14.5 روسى 3850 جنيه / طن صب أرضه دقيق -24 4400 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق -27 4450 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق مخبوزات فاخر 32.5/50 كيلو 6800 جنيه/طن ردة محلى 3150 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير عريض 4300 جنيه / طن معبأ أرض أرز شعير رفيع 4000 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7350 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6350 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5850 جنيه / طن معبأ أرضه زيت صويا مكرر 15000 جنيه / طن صب أرضه زيت أولين 10200 جنيه / طن صب أرضه زيت ذرة خام 13500 جنيه / طن صب أرضه زيت عباد الشمس مكرر 15500 جنيه / طن صب أرضه سكر مكرر 7400 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – رفيع 25500 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – عريض 18000 جنيه / طن معبأ أرضه فول استرالى 9500 جنيه / طن معبأ أرضه فول ليتوانى 7250 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى 6900 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى سورتكس 8800 جنيه / طن معبأ أرضه فول استرالى جديد 10000 جنيه / طن معبأ أرضه ذرة برازيلى/ أرجنتينى 3480 جنيه / طن صب أرضه ذرة أوكرانى 2990 جنيه / طن صب أرضه ذرة بلغارى/رومانى 3010 جنيه/طن صب أرضه ذرة صيربى/بلغارى 3120 جنيه/طن صب أرضه نشا غذائى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه جلوكوز 6700 جنيه / طن صب أرضه صويا 47 6380 جنيه / طن صب أرضه صويا 46 6200 جنيه / طن معبأ أرضه صويا 44 5800 جنيه / طن معبأ أرضه بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6700 جنيه / طن صب أرضه دى دى جى إس أمريكى 4600 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين مستورد 10500 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين محلى 10100 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتو فيد محلى 3400 جنيه / طن معبأ أرضه Advertisements كسب عباد – 36% 4550 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي تسمين سوبر 23% 6100 جنيه / طن معبأ أرضه علف نامي تسمين سوبر 21% 6000 جنيه / طن معبأ أرضه علف ناهي تسمين سوبر 19% 5950 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي نامي 21% 5700 جنيه / طن معبأ أرضه لحم أبيض دواجن 26 جنيه / كيلو لحم أحمر دواجن 31 جنيه / كيلو

أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى: أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى: حديد 9700 جنيه / طن أرضه خردة الحديد 4500 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 47000 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – بثق 54300 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 56600 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - كابلات 101300 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - بارات 108300 جنيه / طن أرضه الأسمنت 780 جنيه / طن أرضه يوريا 4550 جنيه / طن النترات 4500 جنيه / طن فوسفات ناعم 1580 جنيه / طن فوسفات خشن 1690 جنيه / طن الذهب - 18 613 جنيه / جرام الذهب - 21 715 جنيه / جرام الذهب - 24 817 جنيه / جرام الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5720 جنيه الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 15.56/15.70 جنيه

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