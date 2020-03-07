شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 6-3-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 6-3-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها انفراد تفاصيل إنتاج البنك فئة النقد المصرية "10 جنيهات" في صورة النقود البلاستيكية من مادة "بوليمر"، خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وإقرار وزارة المالية تنظيم وظيفى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ بما يحفظ حقوقهم فى النقل والندب والأجازات والتدريب، ويضمن لهم الاستقرار الوظيفى والاجتماعى.

البنك المركزى يكشف تفاصيل إصدار مصر للجنيه البلاستيك

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الجمعة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سوف يبدأ إنتاج فئة النقد المصرية "10 جنيهات" في صورة النقود البلاستيكية من مادة "بوليمر"، خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد جمال نجم، على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، بمدينة الغردقة، أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيراتها الورقية أو البنكنوت.

مصلحة الضرائب: تقديم الإقرارات إلكترونياً للأشخاص الطبيعية "اختيارياً"

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالى الذى بدأ فى 1 يناير 2020، حتى 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 أبريل التالى ( الأشخاص الاعتبارية )، فإن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونياً، أما الأشخاص الطبيعيين فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختيارياً وليس إلزامياً لهذا العام، ومن ثم يستطيع الشخص الطبيعى تقديم إقراره الضريبى، وملء كافة الجداول الملحقة به إلكترونياً، حيث يستفيد من مزايا هذا النظام الإلكترونى لتوفير وقته وجهده.

المالية: إقرار تنظيم وظيفى للعاملين بالصناديق الخاصة للسماح بالنقل والأجازات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى إقرار تنظيم وظيفى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ بما يحفظ حقوقهم فى النقل والندب والأجازات والتدريب، ويضمن لهم الاستقرار الوظيفى والاجتماعى، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات بوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات.

البنك المركزى: بنك عالمى كبير تقدم بطلب للحصول على رخصة للعمل بمصر

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الجمعة، ردا على سؤال ”الخليج 365”، إن المركزى يدرس منح رخص لفروع أجنبية وقد تقدم بنك عالمى كبير بطلب ويجرى دراسته بالفعل، مؤكدا قوة وجاذبية النظام المصرفى المصرى للاستثمار، لافتا إلى أن تم الموافقة على قيام بنك أبو ظبى الأول ببدء عمليات الفحص الفنى النافى للجهالة لبنك عودة مصر فى إطار عملية الاستحواذ.

وأكد جمال نجم، على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، بمدينة الغردقة، أن البنوك جاهزة لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول تمويل عقارى لشراء شقق متوسطى الدخل فى مبادرة قيمتها 50 مليار جنيه.

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نزاع جمركى بين أوروبا والصين على صادرات الفايبر جلاس

تسعى سلطات الجمارك الأوروبية إلى ملاحقة الواردات الصينية المصنعة في مصر من الألياف الزجاجية "فايبر جلاس"، وذلك من خلال فرض رسوم تقدر بـ8.7% بحسب ما نشرته شبكة بلومبرج الأمريكية، في سبيل حماية الشركات الأوروبية المنافسة من الإغراق.

وتدير الصين شركة مصنعة للألياف الزجاجية باسم "جوشي" في منطقة قناة السويس الاقتصادية، ومن خلالها تتولى تصدير تلك الألياف إلى مختلف الدول ومن بينها الدول الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل في بروكسل، يوم الجمعة، إن الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "أوينز كورنينج فايبرجلاس إس آر إل" في بلجيكا وجونز مانفيل سلوفاكيا إيه، عانت من "أضرار مادية" من قبل الشركة التي تتخذ من مصر مقراً لها.

وزير البترول يجتمع مع رئيس رانسون الأمريكية

اجتمع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع تشاد رانسون رئيس شركة رانسون الأمريكية، للتفتيش الهندسى وتصنيع المعدات البترولية، حيث تم بحث رغبة الشركة فى العمل فى مصر والشراكة مع شركات قطاع البترول المصرى، لتصنيع المعدات فى مصر خاصة فى ضوء قصص النجاح التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية.

وأبدى المهندس طارق الملا، ترحيبه بالتعاون مع الشركة استنادا إلى إمكانياتها المتميزة، خاصة فى ظل التوجه الحالى لتعظيم المكون المحلى فى المشروعات البترولية وتوطين صناعة المعدات والمهمات اللازمة لها بالاستعانة بخبرات عالمية متخصصة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية لواشنطن عاصمة الولايات المتحدة والتى يلتقى فيها بعدد من المسئولين الأمريكيين والشركات الأمريكية، لبحث تعميق التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة فى ضوء الشراكة الاستراتيجية الحالية بين البلدين فى هذا المجال، وإطلاق أول حوار استراتيجى للطاقة بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي.

بورصة النيل تخالف هبوط المؤشرات المصرية

خالف مؤشر بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بسبب هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وصعد بنسبة نمو 7.44% ليغلق عند مستوى 638.37 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 12347.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.01% عند مستوى 1172.87 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 1266.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.22% مغلقًا عند مستوى 14134.66 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 22.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 644.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.4% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 366.2 مليار جنيه إلى 349.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.6 مليار جنيه إلى 196.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 566.8 مليار جنيه إلى 545.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.7%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 4.4%.