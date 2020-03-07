أمين العمال العرب: النهوض بصناعة الغزل والنسيج مرتبطا بالفلاح العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القى الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب غسان غصن، اليوم الجمعة، كلمة فى حفل تدشين المؤتمر التأسيسى لاتحاد الدولى لعمال الغزل والنسيج والملابس والجلود الذى يعقد بالقاهرة، قال فيها: إن النهوض بصناعة الغزل والنسيج مرتبط ارتباطا وثيقا بالفلاح العربي وتشجيعه على زراعة القطن باعتباره الخامة الرئيسية في صناعة المنسوجات، فضلا عن دعمه بالأسعار التشجيعية والاصناف الجديدة لزيادة العائد الإنتاجي والمردود المالي وكذلك تحديث وتطوير المعدات الزراعية بالإضافة الى وضع تشريعات لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة ومكافحة التهريب ومحاربة الإغراق، وحتى لا نختنق بخيوط مغازلنا لابد من قيام السوق العربية المشتركة والتعاون لتحقيق التكامل العربي، وتشجيع الاستثمار وإنعاش الصناعة باعتبارها مصلحة قومية مشتركة للأمة العربية جمعاء.

حضر حفل التدشين وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نائبا عن وزير قطاع الأعمال، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج، وجورج مفريكوس الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات ، وحسن الفقيه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان.

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وأشار الأمين العام في كلمته، إلى أننا في الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب نؤمن بأهمية تفعيل دور النقابات العمالية العربية، وتعزيز وحدتها في إطار عمل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والعمل من خلاله والاهتداء بمواقفه وأهدافه، والتمسك بشعاره "قوتنا في وحدتنا".

وأنهى الأمين العام غسان غصن كلمته قائلا: "في الختام أتمنى لمؤتمركم السؤدد والنجاح شاكرا للنقابة العامة حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال متمنيا للاتحاد الوليد الاتحاد الدولي لنقابات عمل الغزل والنسيج والملابس والجلود دوام التوفيق في مسيرته النقابية النضالية المظفرة.