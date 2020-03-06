شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تصبح أحدث شركة تكنولوجية تطلب من جميع موظفيها العمل من منازلهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعامات الجمعة في ظل انتشار المخاوف من فيروس "كورونا" وتقييم مدى تأثير الضار بأعمال الشركات والأسواق والاقتصاد على مستوى العالم.



وأطلقت شركات موردة لـ"آبل" من بينها "فوكسكون" و"أون سيميكونداكتور" تحذيرات بشأن عدم بلوغ أهداف إيراداتها الفصلية بسبب فيروس "كورونا" وتأثيره على الإنتاج.



وكشفت "آبل" اليوم عن أنها طللبت من جميع موظفيها البالغ عددهم 12 ألف موظف في مقرها بوادي السليكون الذهاب إلى منازلهم والعمل منها قدر الإمكان خوفاً من خطر تفشي "كورونا".

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كما طلبت "آبل" من موظفيها في "سياتل" العمل من منازلهم لا سيما بعد إعلان تأكد إصابة عشرين شخص في المدينة بالفيروس القاتل.



وبهذا القرار، أصبحت "آبل" أحدث شركة تكنولوجية تطلب من موظفيها العمل من منازلهم، ومن بينها "فيسبوك" و"تويتر" و"مايكروسوفت" و"الفابت" و"أمازون".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 1.4% إلى 288.9 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 290.8 دولار وأقل سعر عند 281.2 دولار.