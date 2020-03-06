شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال إلكتريك" يهبط بنحو 7% مسجلاً أدنى مستوى في نحو 5 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جنرال إلكتريك" بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة متأثرا بموجة المبيعات المكثفة التي تعرضت لها أسهم الشركات الصناعية والتكنولوجية والطاقة في "وول ستريت".



يأتي ذلك في ظل تصاعد أزمة فيروس "كورونا" وانتشاره في عدد من الدول على مستوى العالم مما ينذر بتحوله إلى وباء خطير.

Advertisements



وكانت "جنرال إلكتريك" قد حذرت في بيان من إمكانية تأثير "كورونا" على أنشطتها الإنتاجية في الولايات المتحدة مما دفعها لإغلاق بعض المنشآت وطلبها من بعض الموظفين البقاء في منازلهم.



ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم على حزمة تمويل طارئة بقيمة 8.3 مليار دولار لدعم جهود الوكالات الصحية المعنية في مكافحة فيروس كورونا" في البلاد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جنرال إلكتريك" بنسبة 6.7% وأغلق جلسة الجمعة عند 9.39 دولار، وهو المستوى الأدنى في نحو خمسة أشهر وسجل أعلى سعر عند 10.07 دولار بينما سجل أقل سعر في الجلسة عند 9.18 دولار.