شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخالف المعادن النفيسة وتغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة مخالفة بذلك أصول الملاذ الآمن أبرزها المعادن النفيسة (على رأسها الذهب والسندات الأمريكية) التي جذبت الطلب عليها في ظل المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" بوتيرة أسرع.



وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" على توقعاتها بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام من 2.9% عام 2019 بسبب فيروس "كورونا".

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وتجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي القاتل مستوى 100 ألف حالة على مستوى العالم بينما توفي أكثر من 3300 شخص.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 95.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفض سعر الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.7% إلىى 17.263 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 4.9%، فيما بلغ أعلى سعر اليوم عند 17.575 دولار وأقل سعر عند 17.015 دولار.