شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يقفز بنحو 1% مستفيداً من الطلب عليه كملاذ آمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين بشكل قوي خلال تعاملات اليوم وسط إقبال واسع النطاق من المستثمرين على أصول الملاذ الآمن والتي تشمل المعادن النفيسة وسندات الخزانة الأمريكية والعملة اليابانية.



يأتي ذلك مع تصاعد المخاوف على مستوى العالم من تفشي فيروس "كورونا" وتسببه في المزيد من الإصابات والوفيات في مختلف الدول.



وبدأت العديد ممن المؤسسات المالية والوكالات وضع سيناريوهات كارثية حول انتشار كورونا بصورة وبائية حيث توقع تقرير لـ"بلومبرج" احتمالية تكبد الاقتصاد العالمي خسائر بنحو 2.7 تريليون دولار.

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وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع متوسط الدخل في اليابان بنسبة 1.5% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2% فقط، فيما تراجع إنفاق الأسر بنسبة 3.9%.



وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الياباني يستعد لاتخاذ قرار بخفض الفائدة في اجتماعه القادم ليسير على خطى بنوك مركزية عالمية أبرزها الاحتياطي الاتحادي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنحو 1% إلى 105.2، وسجل أعلى سعر اليووم عند 106.3 وأقل سعر عند 105.