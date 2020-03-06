شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط عن ذروة 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أسعار الذهب تقلبات بأكثر من واحد بالمائة، اليوم الجمعة، لتنزل من أعلى مستوى في سبع سنوات إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لتغطية مراكز شراء بالهامش في الوقت الذي نال فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا من أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 1858 بتوقيت "جرينتش"، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمائة إلى 1671.24 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1672.40 دولار عند التسوية.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية: "نرى الكثير من التقلب في أسواق الأسهم، الخسائر الكبيرة إلى حد ما والضبابية دفعتا المؤشر ستاندرد آند بورز دون مستوى 3000. نرى على الأرجح عمليات تسييل للذهب بهدف تغطية مراكز شراء بالهامش".