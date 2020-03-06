شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر 2011 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن خسائر أسواق الأسهم واندفاع المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذات آمنة.



وكانت وزارة العمل الأمريكية قد كشفت في تقرير اليوم عن إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 273 ألف وظيفة في الشهر الماضي بأعلى من توقعات بإضافة 165 ألفا، كما انخفض معدل البطالة على غير المتوقع إلى 3.5% من 3.6%.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.3% إلى 1672.4 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 6.79%، وهي الأكبر منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، وسجل المعدن النفيس اعلى سعر اليوم عند 1690.7 دولار وأقل سعر عند 1642.4 دولار.