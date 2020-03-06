الاقتصاد

الدولار يزيد خسائره مع إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة والسندات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة وأسواق السندات تحوطاً في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".


كان صندوق النقد الدولي قد توقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري من 2.9% عام 2019، وعلى أثر ذلك، كشف الصندوق عن حزمة تمويلية بخمسين مليار دولار ستمنح للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل الراغبة في الحصول على قروض عديمة الفائدة لمواجهة تداعيات الفيروس.

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ومن جانبه، وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت سابق اليوم على تمويل طاريء بقيمة 8.3 مليار دولار أقره الكونجرس لدعم جهود الوكالات الصحية في احتواء الفيروس التاجي القاتل.


وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 273 ألف وظيفة في فبراير/شباط فاقت توقعات بإضافة 165 ألف وظيفة بينما اننخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.

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