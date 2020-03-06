شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع مقابل الدولار والان نبدء بالتفاصيل

سجل الجنية الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.37 بالمائة. وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3002 دولار، فيما سجل الباوند انخفاضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.30 بالمائة إلى 1.1492 يورو.

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