شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بأن عدد حفارات الخام في الولايات المتحدة ارتفع هذا الأسبوع بأربعة حفارات إلى 682.

وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفار واحد إلى 109 بينما ارتفع إجمالي حفارات النفط والغاز معا بثلاثة حفارات إلى 793.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا الأسبوع الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.