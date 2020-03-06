شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعمق خسائره إلى أكثر من 8% بعد فشل الاتفاق بين "أوبك" وروسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بشكل حاد في اعقاب فشل التوصل إلى اتفاق بين منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين على رأسهم روسيا.



ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن روسيا رفضت مقترح "أوبك" بتعميق خفض الإنتاج بـ1.5 مليون برميل إضافية على الخفض الحالي.



وكانت "أوبك" قد اتفقت بين أعضائها أمس بشكل مؤقت على مقترح خفض الإنتاج بحوالي 1.5 مليون برميل إضافية لكن نجاح الاتفاق كان مرهوناً بموافقة موسكو.

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وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية اليوم عن عدد حفارات التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.1% إلى 42.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 46.3 دولار وأقل سعر عند 41.7 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 7.7% إلى 46.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 50.4 دولار وأقل سعر عند 45.2 دولار.