شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الكندي عقب صدور بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك وسط متابعة لصيقة من جانب الأسواق للتطورات بشأن فيروس "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية إضافة الاقتصاد الكندي 30.3 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط بينما توقع محللون إضافة 10.5 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، استقر معدل البطالة عند 5.6% دون تغيير تماشيا مع االتوقعات، فيما سجل الميزان التجاري الكندي عجزا بقيمة 1.5 مليار دولار كندي في حين أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز قدره 800 مليون دولار كندي.

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بالمقارنة، أضاف الاقتصاد الأمريكي 273 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%.



وتجاوز عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا مائة ألف حالة، بينما توفي ما يقرب من 3300 شخص.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:58 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.7452، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7478 وأقل سعر عند 0.7437.