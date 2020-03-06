شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى، صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، للأسبوع الرابع على التوالى، بحجم تداول 9.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 710.5 مليون جنيه، تلاه "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 40 مليون ورقة، وقيمة تداول 185.7 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 83.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 148.6 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 32.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 126.7 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 9 مليون ورقة، وقيمة تداول 122.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 10.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 122.2 مليون جنيه، ثم "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول 9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 120.9 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 13.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 116.2 مليون جنيه، وفى التاسع "حديد عز" بحجم تداول 13.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 93.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 69.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 92.6 مليون جنيه.

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خالف مؤشر بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بسبب هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وصعد بنسبة نمو 7.44% ليغلق عند مستوى 638.37 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 12347.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.01% عند مستوى 1172.87 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 1266.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.22% مغلقًا عند مستوى 14134.66 نقطة.