شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 34.6%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 943.8 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.3%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 552.8 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 485.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 456.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.9%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 421.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، عكاظ للوساطة المالية والاستثمار فى المركز السابع بقيمة تداول 346.3 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 250.8 مليون جنيه بنسبة 3.3%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 201 مليون جنيه، و 181 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.6%، 2.4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

خالف مؤشر بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بسبب هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وصعد بنسبة نمو 7.44% ليغلق عند مستوى 638.37 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 12347.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.01% عند مستوى 1172.87 نقطة.