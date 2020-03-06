شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر عقود خام برنت يحقق الهدف البعيد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا المنتظر عند 45.95 ويواجه مزيد من الضغط السلبي الذي يشير إلى توجه السعر لتكبّد مزيد من الخسائر على المدى القصير والمتوسط، حيث يصل الهدف التالي إلى مناطق 44.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صمود مستوى 45.95 أمام الضغط السلبي الحالي يقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 49.87 مبدئياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث: سعر عقود خام برنت يحقق الهدف البعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.