شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يصل إلى الهدف الممتد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر النفط تقديم التداولات السلبية القوية ليتجاوز مستوى 43.50 ويقترب من هدفنا الممتد الذي يتواجد عند 41.70، وتبدو الطريق مفتوحة أمام تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 43.50 يمثّل شرط اولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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