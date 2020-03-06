شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يواجه ضغط سلبي مفاجئ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر الذهب لضغط سلبي قوي ومفاجئ متأثراً بموجة بيوع قوية لجني أرباح مستثمرين، حيث اقترب من مستوى الدعم المحوري 1633.60، لكنه ارتد صعوداً بشكل سريع ليستقر حول 1670.00 من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1689.33 ثم 1735.50 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1633.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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