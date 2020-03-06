شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الدولار مقابل الين يقترب من الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته السلبية بشكل قوي ليبدأ الضغط على حاجز 105.00، والطريق مفتوح أمام مواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة لتحقيق هدفنا المنتظر عند 104.45، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون 106.28.

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