شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جديد للأسهم الأمريكية والداو جونز يفقد أكثر من 700 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة مع استمرار هلع المستثمرين من تفشي فيروس "كورونا" بصورة وبائية متجاهلين بيانات الوظائف الإيجابية.



وأعلنت وزارة العمل في الولايات المتحدة إضافة الاقتصاد الأمريكي 273 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط بينما توقع محللون إضافة 165 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%.

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يأتي ذلك مع توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ أمس بتوفير حزمة تمويل طارئة قيمتها 8.3 مليار دولار لدعم جهود مكافحة فيروس "كورونا".



وتجاوز عدد المصابين بـ"كورونا" حاجز مائة ألف حالة على مستوى العالم في حين تجاوز عد الوفيات 3300 شخص.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% (ما يعادل 705 نقاط) إلى 254110 نقاط، وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.7% (ما يعادل 240 نقطة) إلى 8500 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 2.8% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 2937 نقطة.